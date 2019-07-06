نتنياهو يبحث عن سفير لإسرائيل في الأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث عن شخص مقرّب منه، لتعيينه سفيراً لإسرائيل في الأمم المتحدة، بدل السفير الحالي، داني دانون.



وأوضحت القناة، مساء السبت، أن أمام نتنياهو ثلاثة أو أربعة خيارات، أحدها وزير العلوم أوفير أكونيس، مشيرةً إلى أن نتنياهو كان عرض المنصب على وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، والذي طلب مهلة لدراسة ذلك، لكنّ نتنياهو يرى أنه تأخّر في قراره، وأن عليه البحث عن شخصية أخرى.



وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو، يزداد برودة تجاه أردان، بشأن تعيينه سفيرًا بعد تأخير قراره.