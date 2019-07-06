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الحوثيون يُغيرون على مواقع عسكرية داخل السعودية

الحوثيون يُغيرون على مواقع عسكرية داخل السعودية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة (أنصار الله) الحوثية في اليمن، العميد يحيى سريع، شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار جيزان جنوب غربي السعودية، هي الثانية من نوعها خلال ثلاثة أيام.

وقال العميد سريع، وفق (روسيا اليوم): إن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات (قاصف 2 k) على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى، بمطار جيزان الإقليمي.

وأكد سريع، أن "الطائرات أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

ويُعد الهجوم الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، إذ شنت الجماعة هجوماً مماثلاً بطائرات (قاصف 2 k)، الخميس الماضي، أسفر عن تعطل حركة الملاحة الجوية في المطار.

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