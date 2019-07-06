شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يكشف حقيقة التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة لقطاع غزة

قيادي فلسطيني يكشف حقيقة التسهيلات الإسرائيلية الأخيرة لقطاع غزة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، أن ما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي حول تسهيلات وخطوات عملية في إطار التفاهمات التي ترعاها مصر، ليس له أي واقع ملموس على الأرض.

وقال مزهر، وفق صحيفة (القدس)، إن الاحتلال لا يزال يراوغ بشأن تفاهمات الهدوء وكسر الحصار، دون أن يقدّم أي تسهيلات حقيقية أو خطوات عملية على الأرض.

وأضاف مزهر: "ما تحدث به الإعلام العبري عن رفع الحظر عن أصناف بحجة الاستخدام المزدوج، هو حديث متكرر، ولم تنفذ مثل هذه الخطوة حتى هذه اللحظة، ولم يتم السماح لمادة واحدة بالدخول، حتى تلك التي تم الاتفاق على إدخالها مثل الفيبر جلاس ومواد الصيد الأخرى".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت مؤخرًا عن تسهيلات شملت إدخال 18 صنفًا محظورًا لغزة، إلى جانب بدء تنفيذ مخطط لتجهيز مستشفى ميداني قرب بيت حانون، والموافقة على إقامة منطقة صناعية شرقي غزة.

واتهم القيادي في الشعبية، الاحتلال بممارسة التسويف والمماطلة والكذب، مجددًا التأكيد على أنه لا يمكن المراهنة على الاحتلال في قضية "التسهيلات" أو تنفيذ أي من بنود التهدئة.

وشدد على ضرورة وجود موقف موحد للضغط على الاحتلال، بهدف كسر حصار غزة، مشيراً إلى أن الوفد المصري، يلعب دورًا مهمًا وبارزًا في إنجاز المصالحة كملف رئيس، وملف تثبيت تفاهمات الهدوء وتطبيقها، وذلك رغم تأجيل زيارته لغزة لأكثر من أربع مرّات.

أخبار ذات صلة

الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلاتها السنوية خلال الأسبوع

الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلاتها السنوية خلال الأسبوع

الاحتلال يُلاحق مركبة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس

الاحتلال يُلاحق مركبة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس

التربية تُصدر توضيحاً بشأن موعد نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)

التربية تُصدر توضيحاً بشأن موعد نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)

كتائب القسام: إسرائيل لم تطالبنا بأسير من أصول إثيوبية

كتائب القسام: إسرائيل لم تطالبنا بأسير من أصول إثيوبية

مجدلاني: الأطروحات الحالية لمعالجة أزمة أموال المقاصة غير مقبولة

مجدلاني: الأطروحات الحالية لمعالجة أزمة أموال المقاصة غير مقبولة

إعادة انتخاب يونس الخطيب رئيسًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

إعادة انتخاب يونس الخطيب رئيسًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

معايعة تُشيد بالقطاع السياحي الفلسطيني في القدس

معايعة تُشيد بالقطاع السياحي الفلسطيني في القدس

هل أُقيل الدكتور الشرافي من منصبه كرئيس لجامعة الأقصى بغزة؟

هل أُقيل الدكتور الشرافي من منصبه كرئيس لجامعة الأقصى بغزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

إعادة انتخاب يونس الخطيب رئيسًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

إعادة انتخاب يونس الخطيب رئيسًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

معايعة تُشيد بالقطاع السياحي الفلسطيني في القدس

معايعة تُشيد بالقطاع السياحي الفلسطيني في القدس

هل أُقيل الدكتور الشرافي من منصبه كرئيس لجامعة الأقصى بغزة؟

هل أُقيل الدكتور الشرافي من منصبه كرئيس لجامعة الأقصى بغزة؟

جوال تُوزع الزي الرياضي على فرق دوري كرة الطائرة

جوال تُوزع الزي الرياضي على فرق دوري كرة الطائرة

الأردن وفلسطين تؤكدان على الموقف المشترك من عملية السلام

الأردن وفلسطين تؤكدان على الموقف المشترك من عملية السلام

داخلية غزة تُحذّر من صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي

داخلية غزة تُحذّر من صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي

الأحمد يلتقي الوزير اللبناني السابق غازي العريضي

الأحمد يلتقي الوزير اللبناني السابق غازي العريضي

هنية يُطالب بتدخل (فيفا) لإكمال مراسم كأس فلسطين

هنية يُطالب بتدخل (فيفا) لإكمال مراسم كأس فلسطين

منوعات

مطار بيروت يُكذب نانسي عجرم ويُحرجها بما رصدته كاميرات المراقبة

مطار بيروت يُكذب نانسي عجرم ويُحرجها بما رصدته كاميرات المراقبة

أويس مخللاتي يتعرض لحادث سير مروع

أويس مخللاتي يتعرض لحادث سير مروع

طلاق الفنان السوري حازم زيدان ونهى عابدين

طلاق الفنان السوري حازم زيدان ونهى عابدين

هريثيك روشان متهم بالنصب

هريثيك روشان متهم بالنصب

فنانون ينشرون صور أبنائهم للمرة الأولى

فنانون ينشرون صور أبنائهم للمرة الأولى

أول تعليق بعد وفاته.. هذا ما كتبته زوجة عزت أبوعوف على &#34;فيسبوك&#34;

أول تعليق بعد وفاته.. هذا ما كتبته زوجة عزت أبوعوف على "فيسبوك"

أزمة &#34;البلوك&#34; ليست الأولى.. قصة &#34;الاستحمام&#34; بداية الخلاف بين رانيا يوسف وابراهيم سعيد

أزمة "البلوك" ليست الأولى.. قصة "الاستحمام" بداية الخلاف بين رانيا يوسف وابراهيم سعيد

نوال الزغبي تحسم الجدل بشأن علاقتها بوائل كفوري: قريباً

نوال الزغبي تحسم الجدل بشأن علاقتها بوائل كفوري: قريباً

إليسا تُكرر رسالتها للاجئين السوريين والفلسطينيين: أمي سورية ولكن؟

إليسا تُكرر رسالتها للاجئين السوريين والفلسطينيين: أمي سورية ولكن؟

شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة &#34;روب الحمام&#34;

شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة "روب الحمام"

عربي

الحوثيون يُغيرون على مواقع عسكرية داخل السعودية

الحوثيون يُغيرون على مواقع عسكرية داخل السعودية

هل رفعت مصر أسعار الخبز المدعوم؟

هل رفعت مصر أسعار الخبز المدعوم؟

بريطانيا ترفع علم المثليين بجوار علمها داخل سفارتها بدولة عربية

بريطانيا ترفع علم المثليين بجوار علمها داخل سفارتها بدولة عربية

الأردن يُعلن رسمياً حظر لعبة &#34;ببجي&#34;

الأردن يُعلن رسمياً حظر لعبة "ببجي"