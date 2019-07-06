شؤون فلسطينية

التربية تُصدر توضيحاً بشأن موعد نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)

التربية تُصدر توضيحاً بشأن موعد نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة التربية والتعليم؛ الشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز".

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أنها لغاية الآن لم تحدد موعداً لنشر النتائج، وأنه في حال تم تحديد موعد؛ فإن الوزارة ستصدر بياناً صحفياً بهذا الخصوص.

وقالت: إن عمليات الفرز والإدخال للبيانات ما تزال متواصلة في المحافظات الشمالية والجنوبية، والتي قد تستغرق أسبوعين تقريباً.

وأكدت الوزارة، أن لجنة الامتحانات العامة، ستجتمع قريباً لتقييم كافة الإجراءات، والإعلان عن موعد النتائج وآلية نشرها.

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