كتائب القسام: إسرائيل لم تطالبنا بأسير من أصول إثيوبية





وتؤكد كتائب القسام وجود أسرى إسرائيليين في قبضتها من بينهم الجندي من قوات النخبة الإسرائيلية، أورون شاؤول، الذي وقع في كمين أعدته عناصرها خلال الحرب على غزة في صيف 2014، والملازم الأول هدار غولدن، بالإضافة إلى آخرين.





وتصر حركة حماس على أن أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تتعلق بصفقة تبادل الأسرى، "لن تتم إلا بعد الإفراج عمن أطلق سراحهم سابقاً ضمن صفقة شاليط، بعد إعادة اعتقالهم".

رام الله - دنيا الوطننفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، تسلمها أي طلبات من الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء لفتح قضية الجندي الإسرائيلي "أبرهام منغستو" المحتجز في قطاع غزة.ونقلت قناة (روسيا اليوم)، عن مصدر في الكتائب لم تسمه قوله: "لم تطالب الحكومة الإسرائيلية عبر أي من الوسطاء فتح قضية ابراهام منغستو مع قضية أسرى العدو منذ اختفائه، ولم يتم إدراجه ضمن ملف المفاوضات نهائياً".وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في تموز/ يوليو 2015 نبأ اختفاء منغستو، من ذوي الأصول الأثيوبية، داخل قطاع غزة في شهر أيلول/ سبتمبر 2014.وقد أعادت إسرائيل اعتقال عدد ممن أفرج عنهم ضمن الصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير فلسطيني محكوم عليهم بعقوبات مشددة مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسر عند حدود قطاع غزة صيف 2006، وبقي محتجزا لدى حماس لمدة خمس سنوات.