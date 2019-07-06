شؤون فلسطينية

إعادة انتخاب يونس الخطيب رئيسًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

إعادة انتخاب يونس الخطيب رئيسًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، فعاليات مؤتمرها العام الثاني عشر، تحت رعاية  الرئيس محمود عباس، الذي استمر يومين في مقرها العام بالبيرة، تحت شعار "مع الإنسانية.. وللحلم بقية"، وبحضور حشد من الشخصيات الوطنية والأجنبية وممثلي فروعها وشعبها في الوطن والشتات، ومن مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وانتخب المؤتمرون، أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة عشر، وأعضاء المجلس الإداري العام المكون من سبعة عشر عضواً، وقام المكتب التنفيذي بإعادة انتخاب د. يونس الخطيب رئيساً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وانتخب د. خالد جودة، نائباً لرئيس الجمعية، وسميح أبو عيشة، أمين سر الجمعية، ود. محمد رزق، مفوض مالي للجمعية.

وأشاد الخطيب، في كلمته أمام المؤتمر بما قام به المكتب التنفيذي، وأعضاء المجلس الإداري خلال الأعوام الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن الدورة القادمة، هي انطلاق لمرحلة جديدة" للتطوير نحو التغيير"، لتكون قادرة على الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأبناء شعبنا في الوطن والشتات، بما يضمن تعزيز صمود المجتمعات لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها أبناء شعبنا في مجتمعاتهم المحلية. 

وقال الخطيب: إن "مسؤوليات كبيرة تقع على كاهل الجمعية، خاصة مع وجود الاحتلال الذي يعتبر هو الكارثة الأولى في فلسطين، ولذلك نركز في الاستراتيجية على تعزيز قدرات الجمعية لتواجه تداعيات ممارسات هذا الاحتلال، والوضع السياسي المستجد خلال الأربع سنوات المقبلة". 

كما أقر المؤتمرون رزمة من التوصيات المتعلقة بالخدمات الإنسانية، وأخرى ذات صلة بتنمية الموارد، وبناء شراكات دولية ومحلية استراتيجية؛ لتعزيز برامج الجمعية الإنسانية والصحية، وتعزيز المشاركة الشبابية في فعاليات الجمعية، وتدخلاتها المختلفة.

يذكر، أن المؤتمر، تضمن جلسات نقاش في مواضيع مختلفة ذات أهمية للجمعية وعملها الإنساني منها السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في فلسطين، وحماية الطواقم الطبية من منظور القانون الدولي الإنساني، وتدخلات الجمعية الخاصة بالمهجرين "اللاجئين"، وعرض لاستراتيجية الجمعية المقبلة، خلال الأعوام 2019-2023، وغيرها من الجلسات.

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