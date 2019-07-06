شؤون فلسطينية

معايعة تُشيد بالقطاع السياحي الفلسطيني في القدس

معايعة تُشيد بالقطاع السياحي الفلسطيني في القدس
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة، وفد التجمع السياحي المقدسي، والذي يضم عدداً من فعاليات مدينة القدس، ومنها جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة، ونقابة الأدلاء العرب الفلسطينية، والغرفة التجارية الصناعية العربية القدس، وجمعية الفنادق العربية.

ورحبت معايعة، بالوفد، والذي ضم كلاً من رائد سعادة وعبد الرازق الكالوتي والسيد سامر مكاري والسيد جواد ابو عمر والسيدة نائلة جويلس، مؤكدة على أهمية مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية في هذا المكان الذي يحتوي على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي المدينة التي زارها السيد المسيح وعلم فيها، وشهدت الأحداث الأخيرة من حياته وتحتضن كنيسة القيامة، والتي تدل على التعانق الإسلامي المسيحي في هذا المكان المقدس من أرض فلسطين، فهي مدينة الأنبياء والرسالات السماوية ومازالت حتى اليوم محتفظةً بالهالة المقدسة، والعظمة الكبيرة التي حباها الله سبحانه وتعالى بها.

وأكدت معايعة بان واجبنا تجاه القُدْس كبير جداً، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من التاريخ، وما تتعرض له من حملات تشويه واعتقالات وظلم، وواجبنا نحوها لا يتوقف على مكانتها التاريخية والدينية فحسب، ولذلك، وكما قال الرئيس محمود عباس حفظة الله "إن أي بوصلة لا تُشير إلى القُدْس هي بوصلة خائنة" باعتبارها عاصمةً أبديةً لفلسطين، ولن يغير هذا الواقع أي قرارٍ ظالم أو أي وثائق مشبوهة، فالجميع يعلم أن هذه الأرض عربية، وجذورها عربية أصيلة.

معايعة تحدثت عن أهمية القطاع السياحي في مدينة القدس والذي يعمل على فضح الروايات المزيفة والتأكيد على عروبة القدس وفلسطينية هذه المدينة مساهماً في تعزيز الهوية الفلسطينية والحضارة العربية لهذه المدينة، متحدثة عن أهمية الاستثمار في قطاع السياحة الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص لما يحظى به هذا القطاع من الفرص الاستثمارية الناجحة، وعائد استثماري مجزٍ ومهم.

بدورهم، فقد أشاد ممثلو التجمع السياحي المقدسي بجهود الوزيرة معايعة بالنهوض بالقطاع السياحي هذه الجهود، والتي تكللت بتحقيق فلسطين مجموعة كبيرة من الإنجازات على الصعيد السياحي والصعيد الأثري، مما ساهم وبشكل ملحوظ في ازدياد أعداد السياح القادمين لزيارة فلسطين.

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