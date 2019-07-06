جوال تُوزع الزي الرياضي على فرق دوري كرة الطائرة

وحضر مراسم تسليم الزي الرياضي الذي تم في مقر شركة (جوال) بغزة ممثلون عن الفرق الرياضية المتنافسة في الدوري، بالإضافة لممثلين عن (جوال) واتحاد الكرة الطائرة.





يذكر، أن الجولة الأولى من الدوري، تنطلق الأسبوع الحالي وتشمل 6 مباريات بين 12 فريقاًَ من فرق الدوري.

رام الله - دنيا الوطنوزعت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) والاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية، الزي الرياضي على الفرق، استعداداً لانطلاق دوري جوال لكرة الطائرة المزمع انطلاق أولى مبارياته اليوم يوم السبت 06/07/2019 على صالة ملعب سعد صايل بغزة.