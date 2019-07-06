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الأردن يُعلن رسمياً حظر لعبة "ببجي"

الأردن يُعلن رسمياً حظر لعبة "ببجي"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً حظر لعبة "ببجي" القتالية الشهيرة، ما أثار حالة من الاستياء بين النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل بسبب القرار .

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردني المهندس غازي الجبور، قد أكد أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة "ببجي" ومنعتها في المملكة، نتيجة الشكاوى التي وردت إلى الهيئة ولما لها من نتائج سلبية انعكست على المجتمع بشكل كامل، وفق (روسيا اليوم).

وبين الجبور أن كافة التقارير، وأبرزها تقرير منظمة الصحة العالمية، أكدت أن للعبة نتائج سلبية كبيرة من أبرزها "الإدمان" و"العصبية والاستفزاز" و"العزلة الاجتماعية" و"تفكك الأسر"، نتيجة تعلق من يلعبها بشكل مستمر باللعب بها عبر الهواتف الذكية التي يمتلكونها.

وأكد أن الهيئة أصدرت تعليمات إلى شركات الاتصال بحظر هذه اللعبة في الأردن رسمياً.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تناول أردنيون خبر حظر لعبة "ببجي" بغضب، وآخرون علقوا على القرار بطريقة ساخرة، فيما أدهش البعض بقرار حجب اللعبة، فيما ظلت المواقع الإباحية متاحة.

وأوضحوا أنه كان من الأولى حظر المواقع الإباحية التي تنشر الرذيلة وتبث الفساد الخلقي في المجتمع، عوضا عن "ببجي" المسلية.

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