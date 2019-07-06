داخلية غزة تُحذّر من صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، من صفحات مشبوهة ووهمية ممولة، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة المطالبة بفرص عمل للشباب في غزة.





وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن تلك الصفحات، تدعي إتاحة فرص عمل للشباب في غزة، وتطلب منهم إرسال بيانات ومعلومات شخصية.





وحذرت الوزارة، المواطنين من التعاطي مع أيّ من تلك الصفحات أو تزويدها بأية بيانات شخصية، حيث تقف خلف تلك الصفحات أجهزة استخباراتية تابعة للاحتلال، ويتم استغلال البيانات والمعلومات المُرسلة في عمليات إسقاط المواطنين، وتجنيد العملاء.