الأحمد يلتقي الوزير اللبناني السابق غازي العريضي

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رام الله - دنيا الوطن

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم السبت، القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي، وزير الإعلام اللبناني السابق غازي العريضي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان، أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فتحي أبو العردات.



وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بحث الأوضاع في فلسطين، واستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.



وتم التأكيد، خلال اللقاء على ضرورة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن، ولكل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، بهدف تصفيتها خدمة للمشروع الاسرائيلي.



وأكد المجتمعون، رفضهم للابتزاز الأميركي من خلال الحلول الاقتصادية التي تطرحها الإدارة الأميركية، مشددين على ن الأساس في حل الصراع، هو إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.