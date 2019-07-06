هنية يُطالب بتدخل (فيفا) لإكمال مراسم كأس فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عبد السلام هنية، أن العرس الوطني، يجب أن يكتمل، رغم غطرسة الاحتلال بحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأساسي في لعب كرة القدم.



وطالب هنية، في تصريح صحفي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمؤسسات الدولية، بالتدخل العاجل من أجل إكمال مراسم نهائي كأس فلسطين، الذي يجمع بين خدمات رفح ومركز بلاطة.



واستنكر هنية ممارسات الاحتلال من تضييق، وتدخل سافر بحق الرياضة الفلسطينية والتي كان آخرها حرمان بعثة نادي خدمات رفح من التوجه إلى الضفة الغربية من أجل خوض إياب نهائي الكأس.



وأضاف هنية، أن من حق خدمات رفح خوض مباراة إياب نهائي الكأس في الضفة الغربية، كما هو المعتاد كل عام، رافضاً منع الأحتلال لسفر بعثة الخدمات الرفحي.



الجدير ذكره، أن مباراة الذهاب، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين خدمات رفح ومركز بلاطة على ملعب رفح البلدي.