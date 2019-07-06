شؤون فلسطينية

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري

ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، أن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري في سجن النقب الصحراوي وسجن عوفر جنوب غرب رام الله.

وقالت الهيئة، أن إدارة سجن النقب قامت أمس بنقل الأسرى المضربين الى زنازين العزل وهم كل من الأسير نضال ابو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية.

ولفتت الهيئة أن المعتقلين المضربين، هم كل من الأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، مضرب عن الطعام منذ (21) يوماً، ضد اعتقاله الإداري. وهو معتقل منذ 30 يناير/ كانون الثاني 2019، وهو متزوج وله ثمانية من الأبناء وهو أسير سابق مجموع سنوات أسره أكثر من خمس سنوات، نفذ سابقاً عدة إضرابات كان منها إضرابان ضد الاعتقال الإداري، وآخر إسنادي.

كما أن الأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، مضرب عن الطعام منذ (21) يوماً، ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 12 سبتمبر/ أيلول 2018، ليصبح مجموع اعتقالاته 22 شهراً بين أحكام واعتقال إداري، شارك في إضراب الكرامة عام 2017، ويقبع في عزل سجن "عوفر".

الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة، شرع بالإضراب منذ (14) يوماً، وهو أسير سابق مجموع سنوات اعتقاله (15) عاماً، متزوج وله أربعة من الأبناء، وهو معتقل منذ شهر آذار/ مارس 2019.

كما شرع ثلاثة أسرى منذ الأول من يوليو/ تموز 2019، إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، وهم: الأسير محمد أبو عكر (24 عاماً) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، معتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والأسير مصطفى الحسنات (21) عاماً من مخيم الدهيشة، اُعتقل سابقاً ثلاث مرات، بين أحكام وإداري، واعتقاله الأخير كان في تاريخ 5 يونيو/ حزيران 2018 حيث صدر بحقه ثلاث أوامر اعتقال إداري حتى الآن، علماً أنه تعرض لعدة إصابات برصاص الاحتلال، وما زال يعاني من آثارها، ويخوض معهم الإضراب الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، وأسير سابق اعتقل ثلاث مرات، علماً أنه يعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، كما وأُصيب في مرحلة من عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، علماً أن آخر تاريخ اعتقال له كان في العاشر من يونيو/ حزيران 2018.

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