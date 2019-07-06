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العراق تُصدر بياناً حاسماً بشأن التطبيع مع إسرائيل

العراق تُصدر بياناً حاسماً بشأن التطبيع مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العراق، اليوم السبت، بياناً حاسماً بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشدداً على أنه ملتزم بمبدأ المقاطعة ولم يتخل يوماً عن موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف: "نجدد التأكيد أن موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخي برفض الاحتلال الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربية، وإننا لا نقيم أية علاقات مع دولة الاحتلال، وملتزِمون بمبدأ المقاطعة".

وأضاف الصحاف: "لطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وعلى طول التاريخ داعماً للقضيّة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخل يوما واحدا عن موقفه، الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل، ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلماً وعدواناً".

وتابع: "تناقلت وسائل الإعلام تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن، ويهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج، ويحصل أحياناً اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يُشوّه موقف العراق المبدئي".

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