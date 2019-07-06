توضيح حول صورة مفبركة لخبر يتعلق باللواء توفيق الطيراوي

تفاجئت "دنيا الوطن" بصورة مفبركة لخبر صحفي يحمل إساءة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيرواي، منسوب للموقع الالكتروني، وذلك عبر تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.







ونسبت جهات مجهولة لـ "دنيا الوطن" خبراً أساء للواء توفيق الطيراوي، وذلك عبر تزوير اسم الموقع وشكل التصميم على صورة تم تداولها عبر الإنترنت، في محاولة لتشويه الشخصيات والمؤسسة الإعلامية.





"دنيا الوطن" تؤكد عدم وجود أي علاقة لها بالخبر المنشور، وأن ما جرى هي عملية تزوير واضحة، كما تؤكد أن صفحتها الرسمية على الفيسبوك هي الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء من قبل إدارة الموقع.







رام الله - دنيا الوطنوتؤكد "دنيا الوطن" على حقها باللجوء للنيابة العامة والقضاء الفلسطيني لملاحقة كل من يقوم بتزوير الأخبار ونشر المعلومات غير الصحيحة عنها.