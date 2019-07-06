عالم أمريكي يكتشف من يعطل نظام "GPS" بالطائرات الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

تناولت وسائل إعلام دولية، مؤخرًا، المشاكل التي تواجه الطيارين الإسرائيليين حين يقودون طائراتهم الحربية والمدنية، في الأجواء الإسرائيلية.



ووفق وكالة (سبوتنيك)، فانه تنتج المشاكل عن تعطل أجهزة نظام "جي بي إس" لتحديد الموقع العالمي والملاحة الإلكترونية.



ووُجهت أصابع الاتهام إلى وسائل الحرب الإلكترونية الموجودة كما قيل، في سوريا.



وأخيرا ادعى أحد العلماء الأمريكيين أنه كشف سبب تعطل نظام "GPS" في إسرائيل، حيث استعان العالم الأمريكي تود هامفريس، أستاذ جامعة تكساس، بأجهزة محطة الفضاء الدولية أثناء بحثه عن مصدر الإشارات التشويشية التي تعطل نظام "GPS" في إسرائيل.



وذكرت إحدى الجرائد الإلكترونية الروسية أن العالم الأمريكي وجد أن الإشارات تنطلق من "قاعدة حميميم الروسية".