أسرى فلسطين: 70 حالة اعتقال لنساء وفتيات بالنصف الأول من العام الحالي



وأضاف بأن أعداد الأسيرات ارتفعت بداية العام الجاري ووصلت الى اكثر من (60) أسيرة، نتيجة الاعتقالات المستمرة بحقهن، بينما اطلق سراح عدد منهن خلال الشهور الماضية انتهت محكومياتهن لينخفض العدد إلى (39) أسيرة يقبعن في سجن الدامون، بينهن (30) أسيرة يخضعن لأحكام مختلفة وأسيرة تخضع للاعتقال الإداري.



وأشار الأشقر إلى أن من بين المعتقلات الفتاة الجريحة، علياء عوني خطيب، من طولكرم بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر واصابتها بالقدم على حاجز زعترة جنوب نابلس وتم اعتقالها مباشرة دون السماح بتقديم العلاج لها.، كذلك الفتاة القاصر ولاء أكرم غيث (16 عاماً) من مدينة الخليل، واعتقلت قرب المسجد الإبراهيمي، والمسنة الحاجة فوزية مراعبة (71 عاماً) من قلقيلية، رغم أنها تعانى من السكري والضغط، وضعف في عضلة القلب، وأطلق سراحها بعد يومين.



كما تعرضت العديد من نساء وأمهات الأسرى إلى الاعتقال خلال الزيارة ومن بنيهن صبحة مخامرة، وهى زوجة الأسير خليل أبو عرام من الخليل، أثناء زيارتها له في سجن (جلبوع)، وهو محكوم بالسجن المؤبد، إضافة إلى والده الأسير حمدي رمانة، خلال توجهها لزيارته في سجن النقب، واعتقلت المحامية أمال جمال منصور من نابلس وهى زوجة الأسير أمير اشتية، وذلك للضغط على زوجها، وكذلك السيدة سهير البرغوتي (53 عاماً)، وهى والدة الشهيد صالح، وزوجه الأسير عمر البرغوتي.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفيتين شذى حماد، ورنين صوافطة، خلال تغطيتهما لأحداث ترحيل المواطنين من قرية حمصة في الأغوار الشمالية، وأطلقت سراحهما بعد ساعات من التحقيق، إضافة إلى اعتقال غدير العموري، من القدس، وهى موظفة في هيئة الأسرى، وأفرجت عنها بشرط حبسها منزلياً لمدة خمسة أيام، وغرامة مالية.



وبين الأشقر أن غالبية حالات الاعتقال منذ بداية العام، استهدفت النساء المقدسيات وخاصة المرابطات فى المسجد الأقصى المبارك، وقد تم الإفراج عنهن جميعاً بشرط الإبعاد عن الأقصى لفترات مختلفة، وفى مقدمتهن المرابطة هنادي الحلواني، وخديجة خويص، وقد اعتقلن عدة مرات، والفتاة آية أبو ناب.



بينما اعتقل الاحتلال، الدكتورة سوزان السلايمة، على حاجز عمارة قفيشة، وأطلق سراحها بعد التحقيق، والمواطنة إسراء طه قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، بتهمة كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماع، وأبعد الطالبتين الجامعيتين سائدة زعارير أربعة أشهر، والطالبة علا طوطح، شهراً واحداً عن جامعة بيرزيت؛ بحجة نشاطهما في العمل الطلابي.



وطالب مركز أسرى فلسطين، المؤسسات الدولية المعنية بشؤون المرأة، التدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال، وخاصة الاعتقال التعسفي دون مبرر قانونى.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين، في تقرير لها، بأن الاحتلال واصل خلال العام الجاري، استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاستدعاءات، والأحكام التعسفية، حيث رصد المركز (70) حالة اعتقال لنساء وفتيات خلال النصف الأول من العام الحالي.وأوضح الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز بان الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال والاحكام المرتفعة، ولم يستثنِ القاصرات منهن، وكبار السن، والمريضات والجريحات بهدف ردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال حتى لو كان لمجرد الكتابة والتعبير عن الرأى على مواقع التواصل الاجتماعي.