شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على مقدسية ونجلها ويمدد اعتقال زوجها ونجلها الثاني

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على مقدسية ونجلها ويمدد اعتقال زوجها ونجلها الثاني
رام الله - دنيا الوطن
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحبس المنزلي على سيدة مقدسية ونجلها، لمدة 5 أيام، بعد اعتقالها مساء أمس من منزلها في بلدة سلوان، وخروجها بكفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن الاحتلال اعتقل أمس، أحمد الزغل وزوجته حياة ونجليهما إبراهيم وحسين، من منزلهم في الحارة الوسطى، بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك، وأفرج عن الزوجة ونجلهما حسين، فيما مدّد اعتقال الزوج ونجلهما إبراهيم.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال فرضت على الزوجة ونجلها حسين الحبس المنزل لمدة 5 أيام وكفالة مالية بقيمة 5000 شيكل.

وأوضح المركز، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل المواطن الزغل في الحارة الوسطى ببلدة سلوان، لاعتقال نجله الفتى إبراهيم، ولعدم تواجده في المنزل، اعتقلت القوات الوالد واحتجزته عند "دوار رأس العمود" داخل مركبة الشرطة، وبعد وصول نجله لتسليم نفسه، كبّلت مخابرات الاحتلال الفتى، واعتدت عليه.

كما اعتدت قوات الاحتلال، خلال ذلك على والد الفتى الزغل وشقيقه حسين، وعلى الشبان المتواجدين بالمنطقة، بالضرب والدفع والقنابل الصوتية لإبعادهم عن المكان.

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