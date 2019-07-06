الشرطة تُنظّم "سباق فلسطين بلا مخدرات" في رام الله











رام الله - دنيا الوطننظمت الشرطة، اليوم، سباقاً رياضياً تحت شعار " فلسطين بلا مخدرات" والذي أطلقه اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، بالتعاون ما بين الاتحاد الرياضي للشرطة، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة العلاقات العامة في الشرطة، واللجنة الأولمبية في رام الله.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عطا الله، افتتح فعاليات السباق، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، واستعرض فرق موسيقى الشرطة والخيالة، ومن ثم إعطاء الإشارة لبدء السباق، بحضور الدكتورة ليلى غنام محافظة رام الله والبيرة، واللواء نزيه نعيرات (أبو جعفر) ممثل عن اللجنه الأولمبية، والعميد محمد تيم، مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي، والعقيد طارق الحاج، مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، والعقيد بسام جبر، مدير الاتحاد الرياضي للشرطة والعقيد عبد الله عليوي، مدير إدارة مكافحة المخدرات، والعقيد نهاد يدك، نائب مدير إدارة الحراسات، وعدد من ضباط الشرطة.ويأتي هذا السباق، بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يصادف السادس والعشرين، من حزيران/ يونيو من كل عام، للتأكيد على دور الرياضة في الحد من آفة المخدرات، ونشر التوعية من أضرارها، والعمل سوياً مع الشرطة من أجل القضاء عليها.وأضافت، بأن الشرطة، قامت بتأمين طريق سير السباق، وتم نشر عدد من الدوريات والعناصر لضمان سلامة المشاركين، وتسهيل حركة المرور، والذي انطلق من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات مروراً بدوار المنارة وسط مدينة رام الله إلى نهاية السباق في قاعة ماجد أسعد في البيرة، حيث أقيم تكريم الفائزين هناك.