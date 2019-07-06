استطلاع للرأي يُشير لفوز (ائتلاف آبي) بأغلبية قوية في الانتخابات اليابانية



وأفادت تقارير إعلامية، بأن القوى المؤيدة لتعديل الدستور، بحاجة للفوز بعدد 85 من المقاعد التي يجري التنافس عليها حتى تحصل على أغلبية الثلثين.



ويتطلب تعديل الدستور، موافقة ثلثي عدد أعضاء غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وغالبية أصوات الناخبين في استفتاء عام.

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج استطلاع رأي، أن ائتلاف رئيس الوزراء شينزو آبي، في طريقه للفوز بأغلبية قوية بانتخابات مجلس المستشارين المقررة في 21 تموز/ يوليو.ومن المتوقع، فوز الحزب الديمقراطي الحر، وشريكه في الائتلاف كوميتو بأكثر من 63 مقعداً، أي غالبية المقاعد التي يجري التنافس عليها وعددها 124، وفق ما أفاد الاستطلاع الذي أجرته وكالة (كيودو) للأنباء يومي الخميس والجمعة.وأشار الاستطلاع إلى احتمال فوزهما بعدد يصل إلى 77 مقعداً، كما نقل موقع (رويترز) للأنباء.وأظهرت استطلاعات أخرى، منها اثنان أجرتهما صحيفتا (أساهي وسانكي)، أن أمام حزبي ائتلاف آبي، فرصة جيدة للفوز بغالبية المقاعد في تلك الانتخابات.وتجرى انتخابات مجلس المستشارين كل ثلاثة أعوام، وتبلغ فترة العضو المنتخب ستة أعوام، وفاز الحزب الديمقراطي الحر بغالبية ساحقة في انتخابات عام 2013، لكنه كان أقل حظاً في انتخابات عام 2016.