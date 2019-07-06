حزب الشعب: أي تَقدم للشعب السوداني يَدعم شعبنا من أجل استقلاله

اعتبر أمين عام (حزب الشعب)، بسام الصالحي، أن أي تقدم للشعب السوداني، هو تقدم في دعم شعبنا من اجل استقلاله، ونيل حقوقه في الدولة والعودة.





وفي رسالة خاصة، أرسلها الصالحي للحزب الشيوعي السوداني، قال الصالحي "إن حزبنا وشعبنا الفلسطيني، ينظر باعتزاز كبير لإنجازكم الكبير، وننظر باعتزاز خاص للدور المميز الذي لعبتموه أيها الرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي السوداني، في تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق".





وأعرب عن آماله بالتقدم الدائم للشعب السوداني في تحقيق طموحاته الديمقراطية والاجتماعية الاقتصادية.





رام الله - دنيا الوطن