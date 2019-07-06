أمير قطر يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء

من المقرر، أن يلتقي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في التاسع من تموز/ يوليو الجاري.





وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: إن اللقاء سيركز على تبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكان البيت الأبيض، قال في حزيران/ يونيو: إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.



رام الله - دنيا الوطن