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أمير قطر يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء

أمير قطر يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء
الرئيس ترامب وأمير دولة قطر
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يلتقي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في التاسع من تموز/ يوليو الجاري.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية: إن اللقاء سيركز على تبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكان البيت الأبيض، قال في حزيران/ يونيو: إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

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