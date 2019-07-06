ارتفاع في بيع المواطنين للمصوغات الذهبية وانخفاض بدمغ الذهب بحزيران الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت: إن كميات الذهب

الواردة لمديرية المعادن الثمينة، انخفضت خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 6% مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم، والتي بلغت 789 كغم تقريباً.



وبينت المديرية في تقريرها الشهري، أن إيراداتها جراء عمليات الدمغ، والتي بلغت نحو مليون و42 ألف شيكل تقريباً، انخفضت عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة1%.



وبين مدير عام مديرية المعادن الثمينة، يعقوب شاهين، أن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية (الكسر) في ظل الأزمة المالية الراهنة، ويتضح ذلك من السعر العالمي للأونصة الذي يتراوح بين 15 إلى 25 دولاراً للأونصة

أو يلامس السعر العالمي، لافتاً إلى أنه في السنوات الماضية، كان السعر العالمي للأونصة من 50- 70 دولار.



وقال شاهين: إن الكميات المباعة، تغطي جزءاً كبيراً من السوق المحلي، الذي لم نلاحظه منذ عام 2013، مشيراً إلى أن مديرية المعادن الثمينة، قامت بـ 27 جولة تفتيشية، شملت 129 محلاً ومصنعاً.