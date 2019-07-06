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دخول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ

دخول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ
ميناء في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
دخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة، حيز التنفيذ، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية المغربية، اليوم.

ونشرت الجريدة، قراراً للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، يقضي بتنفيذ القانون الذي يوافق بوجبه على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والذي تم توقيعه مطلع العام الحالي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي، صادق البرلمان المغربي، بالإجماع على الاتفاق، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.

وتنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو (نحو 53.9 مليون دولار)، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني.

فيما من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون يورو (نحو 61.76 مليون دولار)، بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق.

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