إصابة 14 جنديًا من الجيش الإسرائيلي داخل سجن عسكري

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، بإصابة أربعة عشر جندياً إسرائيلياً، إثر حريق نشب في سجن أربعة العسكري بقاعدة تسريفين.



ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلة، وصفت حالة أحد المصابين بالمتوسطة، ونقل إلى مستشفى (اساف هاروفية) لتلقي العلاج الطبي، فيما وصفت حالة الجنود الآخرين بالطفيفة، إثر استنشاقهم الدخان.



وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الحريق، ناجم عن تماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية في السجن، محدثاً دماراً في الممتلكات والأثاث داخل الغرف.