عزل محافظ البنك المركزي التركي بمرسوم رئاسي

الليرة التركية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الرئاسة التركية، اليوم السبت، مرسوماً يقضي بعزل محافظ البنك المركزي التركي، مراد تشتين قايا.



وذكر بيان صادر عن البنك المركزي، أن نائب محافظ البنك مراد أويصال، عُين في منصب المحافظ، بموجب المرسوم الرئاسي، دون ذكر أسباب هذه الخطوة.



وأورد البيان، تصريحات للمحافظ الجديد للبنك المركزي، أكد فيها أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية.



وأضاف أويصال: أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك.