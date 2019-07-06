قبل أشهر قليلة من الانتخابات.. رقمٌ قياسي في أعداد الناخبين بتونس

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجّل أكثر من سبعة ملايين ناخب، أسماءهم للتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في تونس، وذلك في رقم قياسي منذ انتخابات عام 2011.



ونشرت رئاسة الجمهورية يوم الجمعة، فيديو يظهر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وهو يوقع على مرسوم لدعوة الناخبين للاقتراع.



وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد، نبيل بفون بمؤتمر صحفي: "نجحنا في تسجيل 1.5 مليون ناخب جديد، لكن يبقى التحدي الأهم هو مراقبة الحملات الانتخابية".



بدورها، أكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة، حسناء بن سليمان، أن "الرقم قياسي للمسجلين"، مشيرة إلى أن الحملة كان "الهدف منها الوصول للشباب"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وستجرى الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تليها الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري.



وأطلقت الهيئة خلال شهر رمضان الماضي، حملة دعائية في محاولة لإقناع الشباب، بتسجيل أسمائهم للانتخابات، وكان عدد المسجلين حينها 5.7 مليون ناخب من مجموع قاعدة انتخابية تضم 8.9 مليون، ممن يحق لهم التصويت.



واستناداً للإحصاءات التي نشرتها الهيئة، فقد سجل نحو 1.5 مليون ناخب جديد أسماءهم للانتخابات البرلمانية، شكلت النساء 54% من مجموعها.