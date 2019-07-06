تنقل 4878 مسافراً عبر (معبر الكرامة) أمس الجمعة





كما وتعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 4878 مسافراً في كلا الاتجاهين الجمعة الموافق 05/07/2019 عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:مغادرون: 2175 مسافراًقادمون: 2703 مسافرين.مرجعون: 10 مسافرين.وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل المعبر، اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الثانية ظهراً، وفي كلا الاتجاهين.