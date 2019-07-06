دولي

تأجيل رحلات الأحد بمطار فرانكفورت لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية

تأجيل رحلات الأحد بمطار فرانكفورت لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية
مطار فرانكفورت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشركة المشغلة لمطار (فرانكفورت)، تأجيل بعض رحلات يوم الأحد، لإبطال قنبلة من الحرب العالمية الثانية.

وقالت شركة (فرابورت) المشغلة للمطار الألماني يوم الجمعة: إن على الركاب الذين لديهم رحلات يوم الأحد توقع تأخيرات لأن مسارات الرحلات، ستُعدل خلال إبطال مهندسين لمفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية على مقربة من المطار.

ونصحت الشركة المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران ومراجعة موقع المطار على الإنترنت قبل رحلات المغادرة والوصول المقررة، لمعرفة معلومات عن التأخيرات المتوقعة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ومن المتوقع، أن تبدأ التأخيرات في العاشرة صباحاً بتوقيت جرينتش من يوم الأحد، وستؤثر أيضاً على المواصلات العامة.

ويقع مطار فرانكفورت على بعد نحو 14 كيلومتراً إلى الشرق من موقع القنبلة، ويستخدم المطار ما يصل إلى 68 مليون راكب سنوياً.

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