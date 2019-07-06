بالسجن مدى الحياة.. المحكمة العليا في تركيا تُلغي أحكاماً ضد ثلاثة صحفيين

ألغت المحكمة العليا في تركيا، يوم الجمعة، أحكاماً بالسجن مدى الحياة ضد ثلاثة صحفيين، بعد أن صدرت عليهم الأحكام، بزعم صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله كولن.



وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية التركية، أن المحكمة قضت ببراءة الصحفي أحمد ألتان، والصحفية نازلي إليجاك المتهمين في نفس القضية، بتهم متعلقة بانتهاك الدستور.



لكن الوكالة قالت: إن المحكمة، أيدت اتهام أحمد ألتان وإليجاك بمساعدة شبكة كولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضافت: أن المحكمة برأت أيضاً ساحة شقيقه الصحفي أحمد ألتان من تهمتي انتهاك الدستور، ومساعدة شبكة كولن، بسبب عدم كفاية الأدلة.



وستعيد محكمة أدنى درجة نظر القضايا ضد الصحفيين الثلاثة، الذين سجنوا بعد قليل من محاولة الانقلاب، وذلك عقب صدور حكم المحكمة العليا.



وأثارت القضية انتقادات من جماعات حقوق الإنسان، وحلفاء تركيا الغربيين، بشأن القمع الذي أعقب محاولة الانقلاب، وتآكل استقلال القضاء في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

رام الله - دنيا الوطن