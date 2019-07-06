مسيرة حاشدة في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل النُخبة الحاكمة





تأتي هذه التحركات في استمرار للضغط من أجل إجراء مزيد من التغييرات سريعاً، بعد نهاية حكم عبد العزيز بوتفليقة، الذي استمر 20 عاماً.



وطالب المحتجون مجدداً برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذين يعتبرونهما من الحلفاء المقربين لبوتفليقة.

ورفع المحتجون لافتات، تشير إلى مادة في الدستور تنص على إن السيادة للشعب، وردد آخرون هتافات تقول "نريد دولة حرة وديمقراطية " و"لا نريد دولة عسكرية، ولكن نريد دولة مدنية"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.