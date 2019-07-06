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مسيرة حاشدة في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل النُخبة الحاكمة

مسيرة حاشدة في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل النُخبة الحاكمة
احتجاجات في الجزائر -أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شارك عشرات الآلاف من الجزائريين، بمسيرة حاشدة في العاصمة يوم الجمعة، للمطالبة برحيل النُخبة الحاكمة في البلاد.

ورفع المحتجون لافتات، تشير إلى مادة في الدستور تنص على إن السيادة للشعب، وردد آخرون هتافات تقول "نريد دولة حرة وديمقراطية " و"لا نريد دولة عسكرية، ولكن نريد دولة مدنية"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

تأتي هذه التحركات في استمرار للضغط من أجل إجراء مزيد من التغييرات سريعاً، بعد نهاية حكم عبد العزيز بوتفليقة، الذي استمر 20 عاماً.

وطالب المحتجون مجدداً برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذين يعتبرونهما من الحلفاء المقربين لبوتفليقة.

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