دولي

ترامب: حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ "قريباً جداً"

ترامب: حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ "قريباً جداً"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن حملات الاعتقال، بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين، ستبدأ "قريباً جداً".

وأضاف يوم الجمعة للصحفيين في البيت الأبيض: "ستبدأ قريباً جداً، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاؤوا بشكل غير قانوني على مدى سنين"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تعهد فيه مدافعون أمريكيون عن المهاجرين، بأن مجتمعاتهم ستكون "مستعدة" عندما يأتي ضباط الهجرة.

وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة، قضية رئيسية في رئاسته، وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020. 

وكان الرئيس الأمريكي قد أجل العملية الشهر الماضي، بعد تسرب موعدها للصحافة، غير أنه قال يوم الاثنين: إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال في الرابع من تموز/ يوليو.

وكانت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية قد قالت الشهر الماضي: إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق، والذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.

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