بايدن: كنت أصفع ترامب على فمه.. والرئيس الأمريكي يَرُد

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رام الله - دنيا الوطن

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريحات نائب الرئيس السابق، جو بايدن، التي وصف بها ترامب بأنه "متنمر".



ووفق ما نقل موقع (ذا هيل)، فإن ترامب رد على كلام جو بايدن قائلاً: "لا أعتقد أنني متنمر على الإطلاق، ولكنني لا أحب أن يتم استغلالي من جانب بلدان أخرى، ومن قبل شركات الأدوية، ومن قبل كل الأشخاص الذين يستغلون أمريكا".



واستعرض ترامب أمام الصحفيين ما أنجزه خلال فترة ولايته مع الصين، مشيراً إلى أنها "تتحرق" لعقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، كما أنه نجح في تحسين علاقة أمريكا مع كوريا الشمالية، وهو ما فشلت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وجو بايدن، الذي كان نائبا له، بحسب رأيه.



وجاءت تصريحات دونالد ترامب للمراسلين، في حديقة البيت الأبيض، قبل مغادرته لزيارة ناديه للغولف في بيدمنستر، بولاية نيوجيرسي.



وكان جو بايدن، هاجم دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية، قائلاً: إن "ترامب هو المتنمر، الذي عرفه طوال حياته".



وأضاف: "الفتوة التي كنت دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهته، إنها الفتوة الذي تنمر علي عندما كنت طفلاً أعاني من التلعثم، وكنت أصفعه على فمه".