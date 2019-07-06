غزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت الموافق 6 تموز/ يوليو 2019، أن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.
قالت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت الموافق 6 تموز/ يوليو 2019، أن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.
وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية حادثا سير نتج عنهما خمس إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت المركبات ومكونات الطريق.
فيما نوهت لوجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.
وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.
فيما نوهت لوجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.
وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.
وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
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