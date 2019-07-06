الدفاع المدني يتعامل مع (92) حادث حريق وإنقاذ خلال يومان

تموز/يوليو





- في بلدة عزون شرق قلقيلة وبلدة اليامون غرب جنين وبلدة بير زيت شمال رام الله والبيرة وبلدة بني نعيم شرق الخليل.



- التخلص من أفاعي بـ 4 حالات كانت ثلاث حالات في محافظة بيت لحم وحالة في جنين.



- وأبواب عالقة بـ 3 حالات مصعدين كهربائيين في البيرة وقلقيلية وباب منزل في مدينة بيت لحم.

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم الجمعة بتاريخ 52019 حتى صباح السبت 6 تموز/ يوليو 2019 ، مع 92 حوادثاً منها 73 حالة إطفاء وحوادث حرائق و19 حالة تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.حرائق أعشاب وأشجار، كانت 66 حالة، نتج عنها احتراق 290 شجرة.وحريق مركبة بـ 3 حالات كانت في مدينة يطا جنوب الخليل، وقرية زعترة جنوب نابلس، وحي صوفين في مدينة قلقيلية.وحريق منجرة في بلدة أبو ديس شرق القدس، وحريق داخل عيادة طبية في مدينة قلقيلية، واحتراق فحم داخل مطعم في مدينة البيرة.تعاملت مع حوادث سير بـ 4 حالات كانت: