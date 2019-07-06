الأقوى خلال ربع قرن.. زلزالان شديدان يضربان كاليفورنيا الأمريكية

وفي أعقاب ذلك، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالًا بقوة 5.5 درجات ضرب كاليفورنيا بعد 20 دقيقة من الزلزال الأول.

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال هو الأقوى خلال ربع قرن، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعد يوم واحد من زلزال ضرب المنطقة ذاتها.وقال المرصد الجيولوجي الأميركي: إن زلزالاً بقوة 7.1 على مقياس (ريختر) ضرب جنوب كاليفورنيا، وهو ما ورد أيضاً من المرصد الأوروبي للزلازل.وتوقفت حركة القطارات في منطقة جنوب كاليفورنيا، وأغلق مطار محلي أجواء الملاحة، كما انقطعت الكهرباء عما لا يقل عن ألفي شخص في منطقة ريدجكريست، بحسب ما نقلت قناة (الحرة).وكان عمق الزلزال الرئيسي حوالي ميل واحد من سطح الأرض، وسجلت عدة هزات استباقية وهزات ارتدادية أخرى أضعف في صحراء "موهافي".