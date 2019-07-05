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ما حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام صدام حسين؟

ما حقيقة وفاة القاضي الذي حكم بإعدام صدام حسين؟
رام الله - دنيا الوطن
نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام، الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده، مؤكدا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وقال رنج رؤوف رشيد نجل القاضي رؤوف رشيد في تصريح لشبكة (رووداو) العراقية: "الأنباء التي تتحدث عن وفاة والدي في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية، أخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جدا".

يذكر أن القاضي رؤوف، أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2006.

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