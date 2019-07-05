الأحمد: يجب استخدام الثروات العربية في الاتجاه الصحيح

عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، أن الإدارة الأمريكيّة وحكومة اليمين المتطرّف في اسرائيل يحاولون تمزيق وحدة الصف العربي وتمزيق الأمة العربيّة ومنعها من الاستقرار والسلم والتقدم والتطوّر من خلال ما تمتلكه من ثروات هائلة.



ودعا الأحمد، خلال لقائه برئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الى استخدام هذه الثروات في الاتجاه الصحيح لتحقيق الازدهار الحقيقي وليس الازدهار على الطريقة الأميركيّة عبر بيع فلسطين والحقوق العربيّة.



وأعلن الأحمد، أنه نقل لجعجع تقديراً من قبل القيادة الفلسطينية على الإجماع اللبناني الرسمي والشعبي بكل أطيافه بشأن رفض ما يسمى بـ"صفقة القرن" والمحاولة التي جرت في ورشة المنامة الاقتصادية لابتزاز العرب بأموالهم من أجل الموافقة على توطين الفلسطينيين هنا وهناك.



واكد أن فلسطين هي وطن للفلسطينيين كما لبنان وطن للبنانيين والأردن وطن للأردنيين "ولا نقبل إطلاقاً أي بديل عن ذلك وموقف لبنان في مقاطعة ورشة البحرين كان له دور مساند بقوّة للمقاطعة الفلسطينيّة التي هي أساس إسقاط "صفقة القرن" وأي تفرعات منها كورشة المنامة اليوم ومستقبلاً".