جعجع: لبنان يتشارك الرأي مع القيادة الفلسطينية بخصوص ملف اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن لبنان يتشارك الرأي مع القيادة الفلسطينية، بخصوص ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأضاف جعجع، خلال لقائه بعضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، أن الفلسطينيين ينتظرون على أحر من الجمر للعودة إلى أرض فلسطين التاريخيّة وليس لديهم اي خطط أخرى وأي تفكير آخر"، مؤكداً ان صمود الفلسطينيين في أرضهم هو الضمانة لإنهاء "صفقة القرن" إلى الأبد أو أي صفقة مماثلة قد تطرح.
وشدد جعجع، على ان الجميع متفق على ان صفقة القرن ولدت ميتة ولا يمكن لأي حل للنزاع العربي- الإسرائيلي أن يبدأ بالتسليم بالقدس عاصمة لإسرائيل أو بالتسليم بضم هضبة الجولان إلى إسرائيل، ناهيك عن أن القضيّة الفلسطينيّة ليست مسألة اقتصاديّة ولم تنشأ جراء مشكلة اقتصادية وإنما هي قضيّة وطنيّة بالدرجة الأولى.
وقال جعجع بعد اللقاء: "كان لي الشرف في استقبال الأخ عزام الأحمد موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وكانت فرصة لاستعراض الأوضاع في لبنان وفلسطين والشرق الأوسط ككل، وما يمكنني قوله أن نظرتنا للأمور متطابقة مئة في المئة إن كان لجهة القضيّة الفلسطينيّة وكيفيّة حلّها أو في ما يتعلّق في لبنان وأوضاع المنطقة، لقد ساد الاجتماع تفاهم تام فيما بيننا وقد شكرت الأخ عزام على زيارته والسفير، وحمّلتهما أطيب التمنيات للرئيس محمود عباس والطريق أمامنا لا تزال طويلة."
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن لبنان يتشارك الرأي مع القيادة الفلسطينية، بخصوص ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأضاف جعجع، خلال لقائه بعضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، أن الفلسطينيين ينتظرون على أحر من الجمر للعودة إلى أرض فلسطين التاريخيّة وليس لديهم اي خطط أخرى وأي تفكير آخر"، مؤكداً ان صمود الفلسطينيين في أرضهم هو الضمانة لإنهاء "صفقة القرن" إلى الأبد أو أي صفقة مماثلة قد تطرح.
وشدد جعجع، على ان الجميع متفق على ان صفقة القرن ولدت ميتة ولا يمكن لأي حل للنزاع العربي- الإسرائيلي أن يبدأ بالتسليم بالقدس عاصمة لإسرائيل أو بالتسليم بضم هضبة الجولان إلى إسرائيل، ناهيك عن أن القضيّة الفلسطينيّة ليست مسألة اقتصاديّة ولم تنشأ جراء مشكلة اقتصادية وإنما هي قضيّة وطنيّة بالدرجة الأولى.
وقال جعجع بعد اللقاء: "كان لي الشرف في استقبال الأخ عزام الأحمد موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وكانت فرصة لاستعراض الأوضاع في لبنان وفلسطين والشرق الأوسط ككل، وما يمكنني قوله أن نظرتنا للأمور متطابقة مئة في المئة إن كان لجهة القضيّة الفلسطينيّة وكيفيّة حلّها أو في ما يتعلّق في لبنان وأوضاع المنطقة، لقد ساد الاجتماع تفاهم تام فيما بيننا وقد شكرت الأخ عزام على زيارته والسفير، وحمّلتهما أطيب التمنيات للرئيس محمود عباس والطريق أمامنا لا تزال طويلة."
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