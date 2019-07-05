بحر: غرفة العمليات المشتركة صاحبة قرار التصدي لأي عدوان إسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، أحمد بحر: إن الموقف الفلسطيني الموحد من كافة فصائل وقوى الشعب الفلسطيني أفشل مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية والتي بدأت بفشل مؤتمر البحرين الاقتصادي.



ودعا بحر، حركة فتح إلى تعزيز الوحدة والشراكة مع كافة الفصائل الفلسطينية على قاعدة الثوابت والحقوق الفلسطينية.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، بكافة فصائله ومؤسساته موحد خلف المقاومة لتحرير فلسطين، وخلف غرفة العمليات المشتركة صاحبة القرار الموحد في التصدي للعدوان الإسرائيلي، وحماية أبناء الشعب وثوابته.



ولفت إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية الشعب الفلسطيني وقضيته من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده.



وشدد على أن الشعب الفلسطيني، سيقاوم كافة الإجراءات المحلية والدولية والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، حتى النصر والتحرير، ولن يستسلم بصمود الشعب وعزيمته في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس.



وفي سياق آخر، اعتبر أن انسحاب الوفد البرلماني الاردني من مؤتمر منظمة الامن والتعاون المنعقد في لكسمبرج تأكيد على فشل صفقة القرن وان محاولات التطبيع التي يقوم بها الاحتلال ستفشل امام المواقف الشعبية والبرلمانية التي تعبر عن الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية.



وثمن المواقف البرلمانية العربية من محاولات التطبيع التي يسعى لها الاحتلال، داعيا البرلمانات العربية والاسلامية لعقد جلسة خاصة رفضا لصفقة ترامب وحملة التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي بدعم من الإدارة الامريكية وبعض القيادات

العربية.



كما أكد بحر على مواقف الاردن الأصيلة من القضية الفلسطينية والثوابت والحقوق، ملفتا إلى العلاقات الوطيدة التاريخية والإسلامية التي تربط البلدين الشقيقين.



وثمن الموقف الكويتي البرلماني والحكومي الشعبي الرافض لمؤتمر البحرين والداعم لجميع قضايا الشعب الفلسطيني والمساند له في المحافل السياسية الدولية.