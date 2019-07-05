السلطات الإسرائيلية تقرر السماح بإدخال سلع جديدة لغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح استئناف دخول بعض البضائع التجارية إلى قطاع غزة، بعد ان ازالت 18 صنفا من قائمة السلع التي كان محظورا إدخالها منذ سنين، ومن مجملها أسمدة زراعية، وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب صيد كبيرة.



ووفق إذاعة (كان) الإسرائيلية، فقد مُنحت تأشيرات دخول لتجار فلسطينيين من غزة تفوق أعمارهم 25 عاما، وتمت زيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول إسرائيل ليبلغ 5000 الاف، كما تم ايضا توسيع أنواع السلع التي يمكن تصديرها من القطاع الى إسرائيل والضفة الغربية والخارج.



إلى ذلك، أوضحت قناة (i24 news)، أن هذه "التسهيلات" تم تقديمها في إطار تفاهمات التهدئة مع حركة حماس، لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع".



وكان وكيل وزارة الشؤون المدنية بغزة، صالح الزق، أكد في وقت سابق، أنه تم التفاهم مع الجانب الإسرائيلي، على رفع عدد تصاريح التجار سارية المفعول إلى (5000) تصريح تاجر.



وأوضح الزق، أنه لوجود بعض العراقيل، وصل عدد التصاريح إلى (4000) تصريح تاجر و(400) تصريح لكبار التجار (BMG).



وقال: إن وزارته، تبذل كافة الجهود لوصول عدد التصاريح إلى (5000) تصريح تاجر وأكثر، وذلك بعد أن سمحت باستقبال الطلبات الجديدة من أجل الحصول على عدد تصاريح أكبر.