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هزة أرضية تضرب مصر

هزة أرضية تضرب مصر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشبكة القومية المصرية للزلازل، أن القاهرة تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.4 بمقياس ريختر، دون وقوع خسائر.

وقال أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، عضو لجنة الكوارث والمخاطر بمجلس الوزراء، وفق ما نقل موقع (مصراوي): إن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة، وتبعد نحو 100 كيلو متر شمال رشيد، و230 كيلو متر شمال حلوان، و130 كيلو متر شمال شرق اسكندرية، مؤكدًا أن الهزة الأرضية قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط، بمنطقة تسمى الحافة القارية المصرية.

وأوضح بدوي، أنه من في حال توابع للزلزال ستكون بدرجة أقل تصل إلى 3 درجات بمقياس ريختر.

كما أن هزة أرضية، بقوة 4.7 درجات، ضربت شمال شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

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