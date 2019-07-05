الرئيس عباس: نُرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان

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رام الله - دنيا الوطن

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية الذي تم التوصل اليه في جمهورية السودان.



وأضاف الرئيس عباس: "نتمنى للسودان وشعبه الشقيق أن يرسي دعائم الامن والاستقرار ووحدة اراضيه واستعادة دوره الرائد عربيًا ودوليًا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).