الرئيس عباس: نُرحب بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان
رام الله - دنيا الوطن
رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية الذي تم التوصل اليه في جمهورية السودان.
وأضاف الرئيس عباس: "نتمنى للسودان وشعبه الشقيق أن يرسي دعائم الامن والاستقرار ووحدة اراضيه واستعادة دوره الرائد عربيًا ودوليًا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية الذي تم التوصل اليه في جمهورية السودان.
وأضاف الرئيس عباس: "نتمنى للسودان وشعبه الشقيق أن يرسي دعائم الامن والاستقرار ووحدة اراضيه واستعادة دوره الرائد عربيًا ودوليًا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
التعليقات