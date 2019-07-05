الحية: مستمرون في فعالياتنا ضد صفقة القرن

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية، استمرار كافة الفعاليات الفلسطينية، ضد صفقة القرن، بمشاركة كل الأحرار، مضيفًا: "سنعمل مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل إسقاط كل المؤامرات".



وأكد الحية خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة اليوم الجمعة أن الشعب الفلسطيني، هو الأقدر على إفشال كل المؤامرات؛ فهو يؤكد مجددا أنه يقف في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وأوضح أن مؤتمر البحرين حمل بذور فشله منذ الدعوة إلى انعقاده أمام المقاطعة الفلسطينية، مبيناً أنه كلما توحد الفلسطينيون على قضيته أسقط المؤامرات، مشدداً على أن راية فلسطين ستبقى مرفوعة.



وأضاف: "سنتابع بكل قوة وإصرار فعالياتنا ومواقفنا السياسية والشعبية في مواجهة صفقة القرن بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والتعليمية، وسنلاحق كل من يريد لقضيتنا المهانة والتذويب".



وثمن الحية كل الجهود والفعاليات العربية والإسلامية، الشعبية والرسمية التي وقفت رفضاً لمؤتمر البحرين، إيمانا منها بعادلة القضية الفلسطينية، كما قدر كل الدول التي قاطعت وكل الفعاليات التي قامت في كل الدول وانتصرت لفلسطين وقضيتها.



وبيّن الحية أن الاحتلال كلما يضيق عليه الخناق يلجأ إلى الأساليب الدنيئة التي يحاول من خلالها النيل من رموز الشعب الفلسطيني.