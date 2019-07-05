إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توافد عصر اليوم الآلاف من المواطنين من كافة محافظات قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ (65) من مسيرات العودة وكسر الحصار، والتي انطلقت تحت عنوان "بوحدتنا تسقط المؤامرة".



ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 30 متظاهرًا بجراح مختلفة، بينهم 2 بالرصاص الحي وصفت جراحهم بالخطيرة، إثر إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية السامة، صوب المتظاهرين شرقي القطاع.



وإلى ذلك، قمعت قوات الاحتلال التظاهرة الأسبوعية التي ينظمها أهالي قرية كفر قدوم ضد الاستيطان، ما أدى إلى وقوع 4 إصابات بالرصاص المطاطي في صفوف المتظاهرين.



وشهدت مسيرة كفر قدوم احتدام المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والتي استهدفتهم بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية السامة صوبهم. كما شهد المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية اندلاع مواجهات أخرى عنيفة مع قوات الاحتلال.



ومن جانبهم، نظم أهالي قرية نعلين غرب رام الله تظاهرة حاشدة ضد الاستيطان ومصادرة الاحتلال أراضي المواطنين، تخللها اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغازات السامة التي أطلقت من قبل جنود الاحتلال.



وفي القدس، شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى انطلاق تظاهرة لمتضامنين مع أهالي البلدة ضد سياسة الاحتلال بالاستيلاء على منازل المواطنين، كما أدى أهالي حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس صلاة الجمعة في أراضيهم؛ رفضًا لتهديد الاحتلال بهدم منازلهم.



وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في بلدة الزاوية وقوات الاحتلال، والتي قامت بدورها بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية صوب المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوفهم.