بابل العراق على لائحة (يونسكو) للتراث العالمي رسميًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) إدراج مدينة بابل العراقية في قائمة "التراث العالمي"، خلال اجتماعها اليوم الجمعة في العاصمة الأذربيجانية باكو.لكن المنظمة اشترطت على الرغم من ذلك على السلطات العراقية إزالة كافة المخالفات عن المدينة، وأمهلت السلطات فرصة حتى عام 2020، للخضوع لشروط المنظمة.وخلال النقاشات في باكو، قال ممثل العراق لدى لجنة اليونيسكو "ما هي لائحة التراث العالمي من دون بابل؟ كيف سنخبر تاريخ الإنسانية من دون أول فصولها، بابل؟".وعاشت الآثار أوقات عصيبة، في بلدان الشرق الأوسط، بسبب النزاعات والاضرابات منْ تدميرٍ في سورية إلى صنعاء القديمة في اليمن وبابل في العراق، حيثُ أصبحت الآثار مُهددة بنحوٍ غير مسبوق، وذلك خلال تقرير قناة (الغد).وتعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، على حماية التُراث الثقافي، منذ أطلقت في الستينيات من القرن الماضي حملةً لِإنقاذ آثار معبد أبو سمبل في مصر وقت بناء السد العالي على نهر النيل.ويُوفر صَندوق التراث العالمي، حوالي 4 ملايين دولار أمريكي سنويًا لدعم الأنشطة التي تتطلبها الدول التي تحتاج إلى المُساعدة.وأدرجت لجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مدينة بابل العراقية و7 مواقع أخرى على قائمتها، وذلك خلال جلستها الثالثة والأربعين المنعقدة في باكو، عاصمة أذربيجان.وسعى العراق لإدراج بابل على تلك القائمة، مؤكدا تحقيق أحد شروط منظمة (يونيسكو) المتمثل بتأمين المدينة الأثرية وإبعادها عن الأنشطة العسكرية.وتتواصل اجتماعات اللجنة التي بدأت في باكو نهاية الشهر الماضي حتى العاشر من تموز/ يوليو الجاري.