جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن اثنين بزعم عبورهما السياج الفاصل شرقي القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مواطنين فلسطينيين، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن جنود الجيش الإسرائيلي، اعتقلوا فلسطينييْن اثنين عبروا السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.



وزعم المتحدث الإسرائيلي، أنه تم ضبط سكين، مع أحد الفلسطينيين، وتم تحويلهم للتحقيق.



إلى ذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي، عن إلقاء عبوتين متفجرتين ألقيتا من غزة، وسقطت بالقرب من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، ولم تقع إصابات بين الجنود.