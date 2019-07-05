شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة: ندعو الأخ أبو مازن للقدوم إلى قطاع غزة

هيئة مسيرات العودة: ندعو الأخ أبو مازن للقدوم إلى قطاع غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة مسيرات العودة، الرئيس محمود عباس، للقدوم إلى قطاع غزة وعقد الاطار القيادي المؤقت.

وقالت الهيئة: "ندعو الأخ أبو مازن للقدوم إلى غزة وعقد الإطار القيادي المؤقت؛ لوضع حد للانقسام، واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة.

كما دعت الهيئة، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة المقبلة، لمسيرات العودة، التي ستكون بعنوان: "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وقالت الهيئة: بوحدتنا نوقف التطبيع العربي مع الاحتلال وبوحدتنا نوقف الاستيطان ونحمي المسجد الأٌصى وكنيسة القيامة من التهويد، لذا ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".

وأشارت الهيئة، إلى أنه دون الوحدة فإن الطريق ستبقى مفتوحة للاحتلال الإسرائيلي، لتحقيق أحلامه في اختراق المنطقة والتهام حقوقنا المشروعة وسيستمر التطبيع.

ووجهت الهيئة، في ذكرى حرب 2014 على غزة، التحية للمقاومة ولشهداء تلك الحرب، كما وجهت تحية للأسرى في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام.

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