حبيب لفتح وحماس: علينا أن نشرع بحوار وطني شامل
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، حركتي فتح وحماس، للبدء في حوار وطني لانهاء الانقسام.
وقال حبيب، خلال مشاركته في جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة: نحمل امانة ثقيلة وهي أمانة الدفاع عن فلسطين، لذا علينا أن نشرع في حوار وطني شامل نصل من خلاله لرؤية وطنية تجاه كل المحاور.
وأضاف: أول أمر يجب ان نتوحد عليه هو تكوين رؤية وطنية تجمعنا لمواجهة العدو، ويجب أن نحدد موقفاً واضحاً تجاه العدو المركزي ونتفق على تعريفه.
وتابع حبيب: يجب علينا كفلسطينيين أن نتوحد حتى نجمع الأمة نحو القضية المركزية، ونستطيع أن نتصدى لصفقة القرن الأمريكية، وتوابعها.
دعا القيادي في الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، حركتي فتح وحماس، للبدء في حوار وطني لانهاء الانقسام.
وقال حبيب، خلال مشاركته في جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة: نحمل امانة ثقيلة وهي أمانة الدفاع عن فلسطين، لذا علينا أن نشرع في حوار وطني شامل نصل من خلاله لرؤية وطنية تجاه كل المحاور.
وأضاف: أول أمر يجب ان نتوحد عليه هو تكوين رؤية وطنية تجمعنا لمواجهة العدو، ويجب أن نحدد موقفاً واضحاً تجاه العدو المركزي ونتفق على تعريفه.
وتابع حبيب: يجب علينا كفلسطينيين أن نتوحد حتى نجمع الأمة نحو القضية المركزية، ونستطيع أن نتصدى لصفقة القرن الأمريكية، وتوابعها.
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