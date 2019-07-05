حبيب لفتح وحماس: علينا أن نشرع بحوار وطني شامل

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، حركتي فتح وحماس، للبدء في حوار وطني لانهاء الانقسام.



وقال حبيب، خلال مشاركته في جمعة "بوحدتنا نسقط المؤامرة: نحمل امانة ثقيلة وهي أمانة الدفاع عن فلسطين، لذا علينا أن نشرع في حوار وطني شامل نصل من خلاله لرؤية وطنية تجاه كل المحاور.



وأضاف: أول أمر يجب ان نتوحد عليه هو تكوين رؤية وطنية تجمعنا لمواجهة العدو، ويجب أن نحدد موقفاً واضحاً تجاه العدو المركزي ونتفق على تعريفه.



وتابع حبيب: يجب علينا كفلسطينيين أن نتوحد حتى نجمع الأمة نحو القضية المركزية، ونستطيع أن نتصدى لصفقة القرن الأمريكية، وتوابعها.