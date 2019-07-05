40 إصابة برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة في جمعة "بوحدتنا نُسقط المؤامرة"

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 40 مواطنًا فلسطينيًا، مساء اليوم الجمعة، بينهم 22 بالرصاص الحي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في جمعة "بوحدتنا نُسقط المؤامرة".



وتوافد الفلسطينيون إلى الحدود الشرقية للقطاع، وذلك استمراراً لمسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من آذار/ مارس العام الماضي، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



إلى ذلك، دعت هيئة مسيرات العودة، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة المقبلة، لمسيرات العودة، التي ستكون بعنوان: "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".



وقالت الهيئة: بوحدتنا نوقف التطبيع العربي مع الاحتلال وبوحدتنا نوقف الاستيطان ونحمي المسجد الأٌصى وكنيسة القيامة من التهويد، لذا ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".